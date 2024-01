Ida Platano regalo super romantico | la tronista riceve rose rosse e i fan sognano | chi è il misterioso uomo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Idaha ricevuto uninaspettato, si tratta per molti di un indizio inequivocabile, è vicina alla scelta! La sexy e dolceIdasta intrattenendo milioni di telespettatori con il suo percorso all’interno dello studio di Canale 5. Se infatti in seguito alla sua salita al trono qualcuno ha storto il naso, sospettando che non fosse in grado di reggere un’avventura così ricca di gioia e di ostacoli, oggi deve ricredersi. Ida ha ricevuto un, ma da chi cityrumors.itLaha tirato fuori grinta e personalità, dimostrando di avere il carattere giusto per fronteggiare le difficoltà. Per lei infatti gli episodi che si sono verificati nel corso di questi giorni sono stati difficili e l’hanno messa a dura prova ma, ha saputo destreggiarsi con fierezza. I ...