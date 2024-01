I tre minuti per aggirare la policy di Instagram sui contenuti pornografici

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La condivisione di video e immagini sessualmente esplicite è vietata dalladi. Ma, evidentemente, i controlli non sono così approfonditi come possiamo pensare. Sulla piattaforma social, infatti, numerose pagine hanno utilizzato uno stratagemma che sembra essere in grado di “confondere” l’algoritmo di controllo sviluppato da Meta. Bastano, infatti, trein cui non compare nulla – se non un disclaimer – perle regole e pubblicare quel che si vuole. Anche ciò che è vietato (e non solo perché vietato a un pubblico di minori, ma anche perché rappresenta una violazione del diritto d’autore). Dunque, un paradosso per un social che per molto tempo ha punito – oltre modo – anche il cosiddetto “nudo artistico”. Questa vicenda, infatti, mette in evidenza delle problematiche strutturali nei ...