I Tory inglesi fanno pressioni sui repubblicani americani | non si abbandona l’Ucraina

(Di venerdì 26 gennaio 2024) I conservatorisuiper il sostegno al. L’ex premier Boris Johnson è da sempre esplicito, è stato arru... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

E’ la strategia ibrida e falsa del premier inglese Sunak che la presidente Meloni ammira e imita col suo piano di deportazione in Albania. Nel Regno Unito i toni del dibattito sull’immigrazione, da ...Il ministero degli Interni britannico ha avviato un programma che consente agli immigrati irregolari di lavorare. Sono circa 16mila le persone in attesa di regolarizzazione che grazie a questa iniziat ...L’evento culturale, unico al mondo a rammentare la figura dell’autore inglese grazie all’esclusività garantita dalla vedova Elizabeth Chatwin, ha premiato nella categoria «Viaggi di carta» come ...