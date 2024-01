I tg celebrano i trent’anni del berlusconismo ma tralasciano parecchie cose

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) di Michele Versace Oggi ricorrono idi, iche hanno offuscato il paese come l’asteroide sollevò il pulviscolo che estinse i dinosauri. I Tg a reti unificate hanno celebrato l’evento incensandone il santo fondatore, dimenticandosi di citare i miliardi di lire di ignota provenienza, coi quali il cavaliere edificò Milano 2, il raggiro alla giovane ereditiera Casati Stampa che gli fruttò Villa S. Martino per una cifra ridicola, l’improbabile stalliere Mangano, il socio-braccio destro condannato per mafia, e la sua stessa condanna passata in giudicato, per frode fiscale. Un triste trentennio che ci saremmo potuti evitare se solo il Pd si fosse ricordato che i titolari di concessioni pubbliche non possono essere eletti in Parlamento, né in altre istituzioni. Ancora mi sovviene il famigerato discorso di ...