I soccorsi in campo | una scena terribile

Leggi su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sono passati sei anni, ma ogni volta l’emozione è dirompente. Nel giorno dell’anniversario, lo spazio per i ricordi. C’era Adalgisa Carminati, responsabile della Croce Verde di Pioltello, con i suoi volontari. Furono i primi ad arrivare al buio sui vagoni che erano volati via dalle rotaie a 130 all’ora, "passo dopo passo capivamo la gravità della situazione, fu. Intuimmo subito che servivano forze straordinarie". C’era il parroco, don Marco Taglioretti. "Diventammo la stazione più difficile della via Crucis, quella della morte. Ci occupammo di tutti". La scuola e la parrocchia furono aperte per accogliere i feriti. Ospedali darimediati in poco tempo grazie alla poderosa ed efficiente macchina deiche offrì una prova magistrale, anche per il cuore che ci mise. La protezione civile aveva da poco varato un ...