I pronostici di venerdì 26 gennaio | Serie A | FA Cup | Bundesliga | Liga e Ligue 1

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Idi26: abbuffata di anticipi, si gioca inA,B,, Eredivisie,1. In campo anche l’FA Cup inglese con Chelsea-Aston Villa e Manchester City-Tottenham. Sarà undi calcio scoppiettante con un alto numero di anticipi e due partite di altissimo livello in FA Cup: Chelsea-Aston Villa e Tottenham-Manchester City. InA il Cagliari nel ricordo di Gigi Riva proverà a racimolare altri punti salvezza contro un Torino mai entusiasmante in trasferta. Gli allenatori di Tottenham e Manchester City (LaPresse) – IlVeggente.itL’Eintracht Francoforte rinforzato dagli arrivi di Donny van de Beek e Saša Kalajdži? parte favorito in casa contro il ...