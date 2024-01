I programmi in tv oggi | 26 gennaio 2024 | film e intrattenimento

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Su Rai Uno Colpo di luna, su Sky I delitti del Barlume. Guida aiTv della serata del 26Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 26? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Tre dalle 21.30 Per un nuovo domani. La storia dimenticata di una comunità di oltre 70 ebrei stranieri che tra il 1941 e il 1943 sono costretti a vivere in una condizione di “internati liberi” a Castelnuovo di Garfagnana. Su Rai 4 ...

A.B.: Nel settore metalmeccanico, per esempio, una cosa che si vede è una criticità con la nomenclatura delle attrezzature, che non è sempre rigorosa; e anche questo diventa un problema sia per ...Serata di grande importanza per la Alps Hockey League 2023-2024, impegnata ormai nella seconda fase della propria stagione. Andiamo a vedere come sono andate le cose nei match in programma. Nel Master ...In classifica, la matricola Sestri Levante occupa il quart’ultimo posto con 22 punti, di cui 9 conquistati in trasferta. Due vittorie, all’andata a Chiavari nel derby con l’Entella (0-1) e a Lucca ...