I prezzi medi di benzina e diesel tornano a far paura

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nuovi movimenti al rialzo sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali dei raffinati ancora in salita, si registrano interventi suiraccomandati di Eni e Q8, entrambe con +1 centesimo su. Continuano a crescere quindi lee nazionali deipraticati alla pompa. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservadel Mimit aggiornati alle 8 di ieri 25 gennaio, il prezzoo praticato dellain modalità self è 1,798 euro/litro (1,794 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,794 e 1,812 euro/litro (no logo 1,783). Il prezzoo praticato delself è 1,758 euro/litro (rispetto a 1,754), con i ...