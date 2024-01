I nuovi luoghi hi tech dei concerti rock

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Lo Sphere di Las Vegas, il cratere naturale in Svezia, l’Abba arena di Londra. Viaggio nei più recenti «palazzetti» iper-tecnologici, dove un concerto o altre performance diventano indimenticabili esperienze sensoriali. Nulla sarà come prima: l’ingresso degli U2 sul palco dello Sphere di Las Vegas, lo scorso settembre, è stato il primo decisivo passo verso il futuro della musica dal vivo, l’evento che ha segnato una linea netta di demarcazione tra le esibizioni live in stile novecentesco e quelle del nuovo millennio. L’ambiente è un ingrediente essenziale dell’esperienza sonora in molti casi gli stadi ed i palasport di vecchia generazione sono quanto di più lontano ci sia da un suono nitido e realmente fruibile. Così, spesso, capita di assistere a uno spettacolo, costosissimo, dalla scenografia monumentale e iper tecnologica, in cui l’unico aspetto deludente, per non dire irritante, è ...