I nottambuli rischiano l’aterosclerosi delle arterie

Leggi su quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La calcificazioneè quasi due volte più comune neirispetto ai mattinieri. Lo indica uno studio dell’Università di Goteborg, in Svezia, pubblicato sulla rivista “Sleep Medicine“.comporta l’accumulo di depositi di grasso all’interno, rendendo più difficile il passaggio del sangue. La malattia si sviluppa in un periodo di tempo molto lungo e non viene notata finché non provoca coaguli di sangue che causano angina, infarto o ictus. Precedenti ricerche avevano dimostrato che le persone con abitudini notturne hanno un rischio maggiore di malattie cardiovascolari, ma questo è il primo studio a dimostrare come i ritmi circadiani influenzino specificamente la calcificazione. L’indagine ha ...