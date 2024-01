I miei fantastici anni al cinema

Leggi su quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La prima volta non si scorda mai. Gabriele Falsetta, il sogno impossibile di fare il neurochirurgo a fronte di un rendimento scolastico insufficiente e la scoperta casuale del sacro fuoco della recitazione, ricorda ancora perfettamente il suo debutto a teatro ne ’Il ventaglio’ di Goldoni messo in scena da Luca Ronconi: "Era il 2007 e la mia parte consisteva nell’ingresso con una sedia in mano che lasciavo sul palco mentre io tornavo nei camerini ad ascoltare le battute degli altri tramite interfono". Sedicidopo, abbandonato il teatro ("un ambiente ostile, dominato da ambizioni personali che sotterrano i rapporti e l’idea di partecipare collettivamente a un progetto") e approdato aldove ha trovato il piacere di fare squadra, può annoverare nel solo 2023 la partecipazione a ’Monterossi 2’ sempre nei pdel Biondo, il ...