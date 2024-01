I lavori alla piscina comunale Il cantiere | definanziato | è in ritardo | Ma il Governo ha promesso i fondi

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Isono in. Dovevano partire a settembre, ma ilnon è ancora stato avviato: "Ma partirà a breve – dice il sindaco Michele de Pascale –, siamo comunque in linea coi tempi imposti dal Pnrr", ovvero completare il 30% dell’intervento entro settembre 2024. Della riqualificazione dellain via Falconieri si parla da anni. Il 2023 doveva essere l’anno della partenza dei, previsti per settembre. E invece i piani sono andati diversamente. L’intervento costa 22 milioni, 4 in più di quelli preventivati inizialmente, la maggior parte dei quali provenienti dalle tasche di Arco, la ditta che ha promosso il rifacimento dell’impianto in regime di finanza di progetto. Il contributo del Comune di Ravenna è pari a 6 milioni e 350mila ...