I Kia Green Talks tornano per il secondo anno consecutivo in Val d’Ayas

(Di venerdì 26 gennaio 2024) (Adnkronos) – Per ili Kia, una rassegna di appuntamenti per promuovere tematiche ambientali e di sostenibilità. Tutti gli appuntamenti sarmoderati da Emanuele Bompan, giornalista specializzato in temi di sostenibilità ambientale ed economia circolare. Il primo appuntamento dei Kiaè previsto questo sabato 27 gennaio. Emanuele Bompan

Per il secondo anno consecutivo, tornano i Kia Green Talks, una rassegna di appuntamenti per promuovere tematiche ambientali e di sostenibilità. Tutti gli appuntamenti saranno moderati da Emanuele ...- Kia prosegue il suo impegno nel creare consapevolezza sull’importanza della tutela dell’ambiente e del futuro del Pianeta.Gli allievi non riescono a mantenere la casetta pulita, così i professori sono costretti a imporre loro una nuova punizione. Dopo averli convocati in studio, i docenti mostrano ...