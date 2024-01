I germi della felicità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Al termineprima guerra mondiale, quando l’economia cominciava a declinare per poi cadere molto bruscamente, nel 1919 John Maynard Keynes (1883-1946) portò laall’attenzione del mondo degli affari, denunciando come “ripugnante e detestabile la politica di degradare la vita di milioni di esseri umani e di privare diun’intera nazione”, come ricorda il suo biografo Robert Skidelsky (2019). Negli anni Cinquanta del Novecento, la società opulenta si stagliava all’orizzonte. Il pensiero dominante era produrre torte sempre più grandi di cui tutti avrebbero beneficiato. Ai giorni nostri, con pochi che al party dell’economia si appropriano di guadagni spropositati, l’attenzione, l’accettazione e il riconoscimento degli altri sono investimenti resi possibili dal capitale sociale che nasce dalla fiducia nel prossimo ...