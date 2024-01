I famosi cornetti ritirati dai supermercati | per un corpo estraneo

C'è una nuova allerta alimentare. Sono stati richiamati i cornetti Conad per la possibile presenza di un corpo estraneo attaccato alla superficie del prodotto. Dopo una segnalazione, la famosa catena ...Conad ha richiamato i cornetti classici, al cioccolato, con crema pasticciera e all'albicocca per possibile presenza di materiale estraneo sulla superficie. In questo caso non sono segnalati i lotti, ...