I edizione del ‘Premio AnimaLav’ – Le categorie in gara | attivisti e cittadini | rappresentanti delle istituzioni | giornalisti e comunicatori | ricercatori e innovatori

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Al via oggi la primadel premio AnimaLAV, un riconoscimento che LAV ha deciso di assegnare a coloro che si siano distinti per azioni e scelte, portate avanti con coraggio, che hanno avuto un impatto importante e positivo per gli animali. Un sindaco che ha vietato l’attendamento di un circo con animali nel proprio Comune, una pediatra che informa le famiglie sui benefici di un’alimentazione vegana anche nei bambini, una coppia diesperti nel settore della carne coltivata, un ultramaratoneta vegano che raccoglie fondi per rifugi e santuari. Questi solo alcuni dei profili in, persone diverse che si muovono in ambiti molto differenti, accomunati dal contribuito dato alla tutela dei diritti animali. Per questa prima, la rosa di candidati al premio è stata scelta proprio da LAV, a partire ...