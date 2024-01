I Delitti del BarLume | ' Sopra la Panca' ? Orietta Berti guest star su Sky Cinema e NOW

Leggi su digital-news

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Guai, incomprensioni e inaspettati colpi di fortuna scandiscono le giornate a Pineta, dove un altro caso scuote la tranquillità della cittadina toscana proprio durante i preparativi per il grande concerto dell’estate.LA, terza e ultima storia dell’undicesima stagione de IDEL, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar liberamente ispirata al mondo della serie “Idel” di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore), arriva in esclusiva su Skye in streaming solo su NOW venerdì 25 gennaio.Il concerto dell’estate è alle porte e Pasquali (Corrado Guzzanti) è alla ricerca di una miracolosa soluzione per sanare le casse del comune e per evitare una figuraccia con l’ospite d’onore...