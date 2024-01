I delitti del BarLume 11 | la trama e il cast di Sopra la panca | stasera su Sky Cinema e NOW

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 gennaio 2024)su Skyalle 21:15 va in ondala, l'ultima delle tre nuove storie de Idel11, anche in streaming su NOW. Si chiudesu Sky, e in streaming su NOW, alle 21:15 Idel11, l'ultima stagione della serie Sky ambientata nella cittadina immaginaria di Pineta.laè infatti l'ultima delle tre storie che hanno tenuto compagnia al pubblico per altrettante settimane. LadilaIl concerto dell'estate è alle porte e il sindaco Pasquali, che ha fatto il passo più lungo della gamba, deve trovare assolutamente dei fondi per risanare il bilancio comunale ...