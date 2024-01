I conti in tasca a Sinner dopo la vittoria su Djokovic | quanto guadagna il campione italiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024)la conquista della finale degli Australian Open, Jannikpuò finalmente aspirare a raddoppiare premi e proventi da sponsor. Nel 2023 ha visto vinto quattro tornei (l’Atp 250 di Montpellier, gli Atp 500 di Pechino e Vienna e il Masters 1000 di Toronto) e ha riportato in Italia la Coppa Davis. Il 2024 però è iniziato ancora meglio per ilazzurro con l’accesso alla sua prima finale di uno Slam, superando il numero uno del mondo Novak Dokovi?. Una svolta per la sua carriera, sia dal punto di vista sportivo che economico.Leggi anche:entra nella storia, distruggee va in finale Come è andato il 2023 diAl termine della scorsa stagione Jannikha raggiunto il quarto posto della classifica Atp. Dalle partnership tecniche ...

Il momento d'oro di Jannik potrebbe far incrementare le sponsorizzazioni e la pubblicità del 20-25% (almeno 5 milioni in più). E in futuro potrà ... (ilgiornale)

Dopo la conquista della finale degli Australian Open, Jannik Sinner può finalmente aspirare a raddoppiare premi e proventi da sponsor. Nel 2023 ha visto vinto quattro tornei (l’Atp 250 di Montpellier, ...Come ogni anno, eccoci a fare i conti in tasca a regine e principesse per valutare l'ammontare della spesa annuale che destinano al rinnovo dei loro look. Uno "sporco lavoro" condotto dal sito UFO No ...sino a quando uno dei contendenti non ha estratto un coltello da una tasca dei pantaloni con il quale ha colpito diverse volte il 35enne che, dopo un tentativo di fuga, è stramazzato a terra. Dalla ...