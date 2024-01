I brand calcistici più forti in Italia | Real Madrid in vetta | l'Inter sorpassa il Milan e la Juventus

YouGov Sport, tramite "Footballindex", strumento di sua proprietà, ha provato a dare un quadro sulla salute del calcio italiano nel nostro Paese e in alcuni mercati esteri a ...Arriva una ricerca interessante, riportata da Calcio&Finanza. YouGovSport ha voluto analizzare ...si può notare che il Real Madrid si confermi come il club con il brand maggiormente in voga, mentre ...Accordo pluriennale con la FIGC: il brand sara Official Partner delle Squadre Azzurre maschili, femminili, futsal e beach ...