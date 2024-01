I Blacks cercano conferme

Leggi su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dopo la serata perfetta, ora . La larga vittoria per ‘manifesta superiorità’ su Taranto era quello che ci voleva per i faentini, che hanno ritrovato il sorriso dopo un periodo non certo positivo dove avevano rimediato ben quattro sconfitte in cinque gare. In un PalaCattani gremito e caloroso nonostante fosse un mercoledì sera, i Raggisolaris sono ritornati a mostrare una buona pallacanestro e un gioco collettivo che dovrà essere riproposto domenica nella difficile trasferta di Vicenza. Le buone notizie arrivano dai 31 assist confezionati, 5 dei quali distribuiti da Galassi e da Petrucci e ben 6 da Papa, e dal 17/45 al tiro da tre oltre che ovviamente dal dominio a rimbalzo come dimostra il 52-24. Poletti è diventato il catalizzatore del gioco sotto canestro ed essendo una sorta di play aggiunto, come detto da coach Lotesoriere il giorno della sua presentazione, riesce a far girare ...