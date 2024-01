I 16 anni del Minimetrò Sono saliti in carrozza 40 milioni di passeggeri

Leggi su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) In 16di attività (29 gennaio 2008- 31 dicembre 2023) a bordo delpiù di 40di(media annua 2,5, media giornaliera circa 7.250); i ricavi da biglietteria si attestano su circa 28di euro. Ed ancora: disponibilità del sistema (rapporto tra le ore di esercizio programmate dal contratto di servizio e quelle realmente effettuate), media pari al 99,93%; 144 i reclami e i motivi ricorrenti riguardano l’orario di esercizio dei vangoncini grigi (18), le emissioni acustiche (21), il rimborso del titolo di viaggio (9) e l’interruzione del servizio (9). Dati resi noti ieri, in occasione della conferenza stampa per annunciare la festa per i 16della metropolitana perugina, ...