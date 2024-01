Houthi | “Missile contro petroliera | incendio su nave”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) (Adnkronos) – Glidello Yemen hanno annunciato oggi in un messaggio video di aver attaccato unabritannica nel Golfo di Aden. A darne notizia è l’agenzia Xinhua. Nella rivendicazione gliaffermano di aver colpito l’imbarcazione con une di aver causato una bordo. “Oggi le nostre forze hanno preso di mira labritannica Marlin Luanda nel Golfo di Aden con diversi missili navali. L’attacco ha causato una bordo”, ha affermato il portavoce militareYahya Sarea in un messaggio diffuso dalla tv al-Masirah. Le operazionile navi israeliane nel Mar Rosso continueranno “fino alla cessazione dell’aggressione” nella Striscia di Gaza, ha aggiunto il portavoce, ...

Il 15 gennaio 2024 è stato pubblicato su Facebook un video di una nave cargo in mare in parte avvolta dalle fiamme. Il filmato è accompagnato ... (facta.news)

Una Nave mercantile in transito nel Golfo di Aden è stata colpita da un « missile », secondo la società britannica di sicurezza marittima Ambrey citata ... (ilmessaggero)

Una Nave mercantile in transito nel Golfo di Aden è stata colpita da un « missile », secondo la società britannica di sicurezza marittima Ambrey citata ... (ilmattino)

(Adnkronos) – Gli Houthi dello Yemen hanno annunciato oggi in un messaggio video di aver attaccato una petroliera britannica nel Golfo di Aden. A ... (periodicodaily)

I miliziani annunciano l'attacco nel Golfo di Aden Gli Houthi dello Yemen hanno annunciato oggi in un messaggio video di aver attaccato una ... (sbircialanotizia)

Pubblicato il 26 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Gli Houthi dello Yemen hanno annunciato oggi in un messaggio video di aver attaccato una petroliera ... (dayitalianews)

Già mercoledì, droni e missili Houthi erano stati lanciati contro due mercantili incaricati di trasferire mezzi militari statunitensi, ma sono stati abbattuti prima di raggiungere i bersagli. Questi ...Gli Houthi dello Yemen hanno annunciato oggi in un messaggio video di aver attaccato una petroliera britannica nel Golfo di Aden. A darne notizia è l'agenzia Xinhua. Nella rivendicazione gli Houthi af ...Una nave mercantile in transito nel Golfo di Aden è stata colpita da un «missile», secondo la società britannica ...in quello che con ogni probabilità rappresenta l'ultimo incidente legato agli ...