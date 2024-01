Horizon Forbidden West arriva su PC con alcune novità

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Gli amanti delle avventure post-apocalittiche e degli action RPG potranno presto godere di un’esperienza epica in un nuovo mondo affascinante, poiché Guerrilla Games e Nixxes Software hanno annunciato il tanto atteso porting per PC di. Inizialmente un’esclusiva per le console Sony, questo capolavoro si appresta a svelare tutti i suoi segreti e le sue meraviglie anche ai giocatori su computer, con la Complete Edition pronta a debuttare il 21 marzo su Steam ed Epic Games Store. L’Esperienza Completa e Oltre La versione PC dipromette di non deludere, offrendo un’esperienza completa che include non solo tutti i contenuti dell’edizione originaria, ma anche l’espansione Burning Shores. Ma c’è di più: i team di sviluppo hanno dedicato tempo ...