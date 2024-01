HONOR Magic V2 | il pieghevole più sottile al mondo | è ufficiale in Italia

100 euro di Sconto e cover originale in regalo: è il momento giusto per acquistare HONOR Magic6 Lite 5G in offerta! L'articolo Sconto , coupon e ... (tuttoandroid)

Honor Magic V2 è stato presentato per la prima volta in Europa all’IFA di Berlino, come il foldable più sottile al mondo (pesa soli 231 grammi e ha uno spessore di soli 9,9 mm da chiuso). Bene, a sei ...Arriva in Italia Honor Magic V2. La nuova generazione dello smartphone pieghevole di Honor, dopo il debutto in Cina avvenuto la scorsa estate, è ora pronta a conquistare anche il mercato italiano. Si ...Xiaomi è pronto a lanciare verso la metà del 2024 un altro smartphone di punta della serie Xiaomi 14: si tratta del modello Xiaomi 14 Ultra, che sarà in competizione con altri device come OPPO Find X7 ...