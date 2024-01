“Ho fatto testamento biologico e vi spiego perché le Dat sono un atto d’amore”

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ieri finalmente l’ho. Ci pensavo da tempo ma rimandavola burocrazia da sbrigare agli uffici comunali non è mai piacevole. C’era un tarlo però che mi rodeva la mente: quel modulo compilato e abbandonato sulla scrivania che così non sarebbe servito a nulla, doveva essere registrato. Le Disposizione anticipate di trattamento, volgarmente dette(potete scaricarlo cliccado qui), contengono le mie volontà nel caso in cui dovessi trovarmi in una condizione in cui nonpiù in grado di esprimerle. E ora che l’homi sento meglio, mi sento più al sicuro. Non mimessa al sicuro dall’evento che potrebbe un giorno portare un medico a consultare le mie Dat, ma ho messo al sicuro le mie volontà. La ...