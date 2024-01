Highlights e gol Tottenham-Manchester City 0-1 | Fa Cup 2023 2024 VIDEO

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per gli ottavi di finale della Fa Cup. Partita dominata dai ragazzi di Pep Guardiola che sbloccano il risultato dopo cinque minuti grazie alla rete di Bobb, ma la rete viene annullata dal Var per fuorigioco. Con il passare dei minuti il copione tattico dell’incontro è chiaro: ilfa la partita, ilprova a contrattaccare ma con scarsa efficacia. Ilsbaglia diverse palle gol, alcune clamorose, ma sblocca l’incontro proprio nel finale grazie ad Ake che batte un Vicario tutt’altro che perfetto e porta Guardiola ai quarti di finale. ILDEI GOL E DEGLI...

Catanzaro - Palermo highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per la ventiduesima giornata di Serie B ...A Cagliari vittoria importante per il Torino che apre così la 22esima giornata del campionato di Serie A: gli highlights della partita ...La 22esima giornata del campionato si apre con il match all'Unipol Domus, tutto esaurito per una partita che è anche l'occasione per i sardi di salutare il leggendario "Rombo di tuono" ...