Heracles vs Ajax – probabili formazioni

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Con l’obiettivo di prolungare la propria imbattibilità in campionato a 11 partite, l’fa visita all’all’Erve Asito sabato 27 gennaio. Dopo un inizio di stagione difficile, gli ospiti hanno raggiunto il quinto posto in classifica in Eredivisie, mentre i padroni di casa cercano di allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’ha recuperato un punto all’Erve Asito sabato sera, pareggiando 1-1 contro il Volendam. Gli uomini di John Lammers si sono trovati in svantaggio nelle prime battute grazie al gol di Lequincio Zeefuik, ma Jizz Hornkamp ha ristabilito la parità per ...

De 19e speelronde in de Eredivisie wordt vrijdagavond afgetrapt in Zwolle. PEC, de nummer 10 op de ranglijst ontvangt om 20.00 uur hekkensluiter Vitesse. Misschien is Feyenoord tegen FC Twente wel het ...De 19e speelronde in de Eredivisie wordt vrijdagavond afgetrapt in Zwolle. PEC, de nummer 10 op de ranglijst ontvangt om 20.00 uur hekkensluiter Vitesse. Misschien is Feyenoord tegen FC Twente wel het ...Net als vorige week heeft Heracles Almelo-trainer Erwin van de Looi een puzzel te leggen in de achterhoede van zijn ploeg. Zo zijn nu beide linksbacks Ruben Roosken en Jetro Willems een vraagteken ...