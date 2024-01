Hamas diffonde un nuovo video con tre donne ostaggio | l’appello a Israele | “Ci avete abbandonato | vogliamo tornare a casa”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nel giorno della decisione della Corte di giustizia dell’Aja, che non ha archiviato le accuse di genocidio contro, ma al tempo stesso non ha imposto una tregua,ha diffuso uncon degli ostaggi. Ilè stato tradotto dall’utente MarioNawfal. A comparire nella clip di cinque minuti, questa volta, sono treisraeliane, due soldatesse di 19 anni e una 30enne residente nel Kibbuz Kfar Aza. Le trenel, intitolato “Il tempo stringe“, con tanto di clessidra a simboleggiare il tempo che scorre, dicono di essere state abbandonate dallo Stato diil 7 ottobre e chiedono un intervento immediato, anche rivolgendosi direttamente al primo ministro Benjamin Netanyahu, per essere riportate a ...