Haaretz | ' intesa su maggior parte punti accordo ostaggi'

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Israele e Hamas hanno raggiunto un'di base sulladei termini dell'che riguarda il cessate il fuoco e la liberazione degli. Lo scrivecitando una fonte che ha familiarità con i negoziati. Secondo quanto previsto - scrive il portale - l'durerà 35 giorni, durante i quali verranno rilasciati tutti gliisraeliani. In cambio, Israele rilascerà i prigionieri palestinesi e fornirà aiuti umanitari alla Striscia di Gaza. Secondo la fonte, l'unica questione irrisolta è se nell'verrà dichiarato un cessate il fuoco completo, una richiesta di Hamas che Israele rifiuta. La fonte diha aggiunto che i criteri per la liberazione dei prigionieri palestinesi sono ...

