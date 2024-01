Guterres stringe la mano a Lavrov | critiche al capo dell' ONU Il web | Non si può ghettizzare così la Russia” - VIDEO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Polemiche sul mondo del web per la stretta ditra Antonio, segretario generale'Onu, e il ministro degli Esteri russo, Serghei, al Palazzo di Vetro a New York. I social sono letteralmente impazziti per il saluto tra i due davanti ai fotografi e per il sorriso dial