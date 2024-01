Guerra ultime notizie Israele | dipendenti Unrwa coinvolti in strage 7 ottobre Agenzia Onu li licenzia Guterres | inorridito

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di venerdì 26 gennaio 2024) “Non c’è differenza fra uomini, donne, anziani e bambini. Tutti sono obiettivi legittimi per essere colpiti o prigionieri di”: questa l’indicazione impartita ai miliziani di Hamas dal suo Consiglio della Shura (la guida politico-religiosa): lo riferisce la televisione pubblica israeliana. Decine di persone hanno bloccato, per il terzo giorno consecutivo, l’ingresso degli aiuti umanitari al valico israeliano di Kerem Shalom con Gaza. Secondo l’Ucraina sono solo cinque i cadaveri consegnati dal luogo dell’incidente dell’aereo russo caduto a Belgorod al vicino obitorio. Per Mosca erano decine i prigionieri diucraini sul volo