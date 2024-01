Guerra a Gaza | processo a L’Aja | la Corte ordina a Israele di “impedire” il genocidio dei palestinesi

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 26 gennaio 2024) LaInternazionale di Giustizia hato adi “adottare tutte le misure in suo potere per prevenire” ildeie di migliorare la situazione umanitaria adurante ilcominciato l’11 gennaio asu istanza del Sudafrica. L’nza è stata emessa oggi dal Tribunale dell’Onu, definendo “plausibili” alcune delle istanze presentate da Pretoria che, dopo aver accusato a dicembre lo Stato ebraico di violare la Convenzione delle Nazioni Unite sul, aveva chiesto “misure urgenti” per obbligare Tel Aviv a fermare il conflitto iniziato il 7 ottobre scorso., che ha firmato la Convenzione del 1948, avrebbe violato – secondo l’accusa – diversi ...