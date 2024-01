Gruberg | 30 anni di attività e tre generazioni | si “festeggia” con una commessa da mezzo milione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Una grossa vendita, che segna una nuova partnership con un’altra azienda del territorio e che apre al meglio l’anno in cui verrà tagliato il traguardo dei 30: per ladi Cologno al Serio, specializzata nella vendita di macchinari edili e del loro noleggio, il 2024 è partito sotto i migliori auspici. Nata nel 1994 per volontà di Gerardo Bergamelli, è arrivata oggi alla terza generazione: se Enrico, il titolare, ha ereditato l’dal papà, da cinquein azienda è entrato anche suo figlio Andrea, che ricopre il ruolo di direttore delle vendite. Sul finire dello scorso anno ladel valore di 500.000 euro arrivata dalla CRS di Gorle, specializzata nella progettazione chiavi in mano, realizzazione e manutenzione di impianti idraulici, elettrici, meccanici e opere edili nel ...