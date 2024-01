Griselda Blanco da giovane | com’era la Vedova Nera del narcotraffico FOTO

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 26 gennaio 2024)è il personaggio interpretato da Sofia Vergara nella nuova serie Netflixma è anche una donna realmente esistita e ricordata come una delle più importanti trafficanti di droga capace di osteggiare lo stesso Pablo Escobar. Ma qual era il suo aspetto quando era? Aveva lo stesso fascino latino della Vergara o si tratta solo di un abbellimento cinematografico imposto al personaggio?da ragazzadaSta di fatto che la, com’è stata soprannominata per la morte dei suoi tre mariti, è stata interpretata anche da Catherine Zeta-Jones nel film Cocaine Godmother. E sembra che Jennifer Lopez sia in odore di trasformazione nella ...