Grazie Chiara | l’Italia è ora un Paese migliore dove vivere Colmata una grave lacuna legislativa

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione I Queen all’inizio degli anni ‘90 avevano riassunto in maniera impeccabile nel brano The show must go on i meccanismi che muovono lo showbiz anche davanti alle più grandi difficoltà, alle tragedie o alla morte stessa… Lo spettacolo deve andare avanti. Il palcoscenico non può essere lasciato vuoto. E così, interpretando appieno questa esigenza, quasi unre nei confronti del pubblico, ecco che Super(dire Ferragni ci par superfluo…) ci dà ancora una volta una lezione di stile, saggezza e modernità, aprendo le nostre menti provinciali al nuovo e al creativo. Stoicamente, ...