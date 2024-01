“Grande Fratello” | Fiordaliso una furia con gli altri concorrenti | cos’è successo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) News tv. . Stare tanti mesi chiusi nella stessa casa, senza poter avere un attimo per sé, sta mettendo a dura prova i nervi degli inquilini del. Ogni giorno i telespettatori assistono ad una nuova lite su Canale 5 e questa volta è stataa scatenarsi come una fuori contri gliLeggi anche: “”, Beatrice vuole lasciare la casa: intervieneLeggi anche: “”,svela il suo piano a Paolo: “Ecco cosa sto facendo” Leggi anche: “”, il colpo basso dia Beatrice scatena la polemica Leggi anche: “...

Il pubblico del Grande Fratello impazzisce per Beatrice Luzzi, anche e forse soprattutto quando incappa in grossi scivoloni. Due e molto diversi ... (caffeinamagazine)

Marcella Bonifacio è tornata a commentare il Grande Fratello e questa volta inveisce contro Beatrice Luzzi. Dopo un periodo di silenzio, Marcella Bonifacio, la madre di Greta Rossetti ieri sera ha ...In una recente intervista, un'ex concorrente del Grande Fratello ha detto la sua su Beatrice Luzzi e sul suo comportamento.Un dramma dopo l'altro per Beatrice: dai litigi in casa alle osservazioni di Greta, passando per l'imprecazione e la convinzione di voler uscire da casa ...