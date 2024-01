Granata | c’è la firma di Peli | Ha sempre voluto tornare

Leggi su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Fateci caso: delle 26 reti subite dal Pontedera in 22 giornate di campionato, l’esatta metà, cioè 13, sono arrivate da 3 gare solamente. Ossia dal 4-1 col Pineto, dal 5-0 col Pescara e dal 4-0 di sabato col Cesena. Tuttavia avrete anche notato che subito dopo queste batoste (per adesso le prime due) la squadra di Canzi ha immediatamente rialzato la testa. Il poker ricevuto dal Pineto l’ha restituito al Rimini, mentre dopo la "manita" dal Pescara ha piegato il Gubbio, quotato avversario del girone. Ora, dopo il tonfo all’Orogel-Manuzzi (e costato alla società 700 euro di ammenda per l’esplosione nel secondo tempo di un petardo "di elevata intensità" nel settore riservato ai tifosi, ndr), c’è l’auspicio di ripetersi per la terza volta, anche se davanti ci sarà un Perugia terzo in classifica e in piena fase-fiducia che nel girone di ritorno ha vinto tutti e tre ...