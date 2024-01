Governo dà il via alla privatizzazione delle Poste | cosa ha deciso il CdM

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Arriva laannunciata da qualche tempo dal, che intende mettere a frutto le sue quote in alcune società quotate, con l’intento di racimolare circa 20 miliardi di euro da impiegare per la riduzione del debito e per il finanziamento di altre misure chiave come la riforma fiscale e le pensioni.hail CdM Il Consiglio dei Ministri di ieri, fra i punti all’ordine del giorno, ha esaminato quello relativo“definizione dei criteri per l’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia efinanze inItaliane”, approvando “in esame preliminare, un provvedimento che regolamenta l’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal MEF nel ...