Goggia è terza in discesa | “Non facile | domani cercherò di fare meglio”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Belluno – Sofiapiazza il terzo posto inlibera (la prima in programma del week end) e in Coppa del Mondo, sulla pista dell’Olympia delle Tofane a Cortina. Nella gara di, in provincia di Belluno, vince nettamente l’austriaca Stephanie Venier con il tempo di 1’33?06. Si prende la seconda posizione, a 39 centesimi di vantaggio, Lara Gut-Behrami. Mikaela Shiffrin (leader in competizione) rimedia una brutta ed è stata portata poi via, zoppicante, e a bordo di un elicottero in ospedale. C’è stata una scivolata, ma senza conseguenze, anche per Federica Brignone. L’Azzurra ha sbagliato ad affrontare un salto ed è finita poi a terra. Corinne Suter invece ha abbandonato la gara, senza finire a terra. Laura Pirovano ha delineato un’ottima gara e ha conquistato la sesta posizione, staccata dal podio di soli 20 centesimi. ...

