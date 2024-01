Goggia e Cortina | binomio indissolubile | Sofia all’assalto dell’Olympia delle Tofane nel weekend

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La caduta del 2022 e i 23 giorni che hanno fatto storia. Il successo un anno dopo e la caduta il giorno successivo. I successi, le delusioni. E la prospettiva, tra due anni, di poter competere alle Olimpiadi italiane del 2026. Quello trae l’Olympia, la mitica pista di, è un, nel bene e anche nel male, in termini di ricordi. Per questo motivo ilche si appresta ad iniziare venerdì (26 gennaio) per la bergamasca non sarà come tutti gli altri. Lo sarà per le classifiche – al comando in quella di specialità di Discesa, 4ª in Super G, 6ª nella generale – e per il prestigio, ma soprattutto per la stessa, che ha trionfato tre volte, nel 2018, 2022 e 2023, sempre in Discesa ...