Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ecco glidi politica sulledidegli italiani. La situazione sembra per lo più stazionaria anche in questo inizio 2024. Fratelli d'Italia si conferma in salute ed il centrodestra ampiamente in vantaggio rispetto all'opposizione. L'ultimoo è: Supermedia Youtrend/Agi del 18 gennaio Fdi -28,7% (-0,1% rispetto al 28 dicembre) Pd - 19,5% (+0,2%) M5S - 16,5% (+0,2%) Lega - 8,6% (-0,2%) FI - 7% (-0,1%) Azione - 3,4% (-0,4%) IV - 3,1% (+0,1%) Tecné per Quarta Repubblica del 22 gennaio FdI - 29% (+0,1% rispetto al 15 gennaio) Pd - 19,5% (+0,3%) M5S - 16,3% (+0,1%) Lega - 8,4% (-0,1%) FI - 9,3% (-0,1%) Azione - 3,7% (-0,1%) IV - 2,9% (-0,1%) Swg per Tg La7 del 22 gennaio 2024 FdI - 28,8% (-0,2% rispetto al 15 gennaio) Pd - 19,1% (-0,3%) M5S - 16,1% (=) Lega - ...

Trama, cast e storia vera di Per un nuovo domani, film con Neri Marcorè che racconta la storia dimenticata degli ebrei in Garfagnana.Felicitas Bouche Ocampo: quanto dovresti mangiare Gli esperti esprimono le loro opinioni. Nutrition Professor, Bachelor's Human Nutritional Sciences · 5 years of experience · Argentina Raccomandazion ...Opinione degli esperti di Lucía Ramos Bachelor of Science · 8 years of experience · Argentina Non ci sono prove sufficienti per dimostrare che i cinorrodi aumentano gli estrogeni. I livelli di estroge ...