Gli Stati Ue non escludono la sospensione per l' Ungheria del diritto di voto al Consiglio

(Di venerdì 26 gennaio 2024) A pochi giorni dalEuropeo straordinario che deve trovare la quadra sui fondi di emergenza all’Ucraina nonché sulle risorse aggiuntive per migrazione e aiuti alle imprese (Step) sale la tensione tra i 27 in seguito alla posizione intransigente di Budapest, che sembra aver scelto la strada del «ricatto». Una strategia pericolosa. Molti leader sono infatti stanchi dei continui veti di...

Anche quest’anno La Fondazione per la Natalità organizza, per la quarta volta consecutiva, gli Stati Generali della Natalità , una manifestazione ... (orizzontescuola)

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha inviato una circolare a tutti i dirigenti scolastici per promuovere la partecipazione alla IV edizione ... (orizzontescuola)

Latina , 26 gennaio 2024 – I poliziotti della squadra volante, nel pomeriggio di ieri 25 gennaio, sono intervenuti su impulso della sala operativa in ... (ilfaroonline)

Polemiche ideologiche senza fondamento. Ma per la sinistra studentesca attaccare il ministero dell’Istruzione del governo Meloni è una tentazione ... (secoloditalia)

In seguito a questo annuncio, gli Stati Uniti hanno sospeso ogni finanziamento all'Unwra, parlando di 12 persone coinvolte. Stephane Dujarric, portavoce del segretario generale dell'Onu Antonio ..."Abbiamo fornito 4,5 milioni di dollari all'aeroporto di Sebha". Gli Stati Uniti confermano il loro sostegno alla Libia per l'aviazione civile e la sicurezza aeroportuale. A renderlo noto è stato l'in ...Così Paolo Notarnicola, Coordinatore Nazionale della Rete degli Studenti Medi, in merito alla circolare che il ministero dell'Istruzione ha fatto pervenire ieri a tutti i dirigenti scolastici del ...