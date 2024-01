Gli audio | la lista dei passeggeri e la scatola nera | scontro sull' aereo abbattuto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) È guerra di propaganda e informazione tra Russia e Ucraina per l'russo Il-76, precipitato mercoledì nella regione di Belgorod. Per Kiev a bordo c'erano armi, per Mosca decine di prigionieri di guerra che stavano tornando a casa dopo uno scambio. "È in corso una decodifica preliminare delle scatole nere per preparare una conclusione tecnica"russo, afferma un portavoce dei servizi di emergenza russo a Ria Novosti. Gli specialisti di un istituto di ricerca hanno iniziato a lavorare per estrarre informazioni dalle scatole nere, ha aggiunto la fonte, il registratore vocale di bordo e un dispositivo per la registrazione dei parametri di volo sono stati consegnati in mattinata per essere esaminati. Tuttavia l'intelligence militare russa ha rifiutato che una commissione internazionale indaghio schianto ...