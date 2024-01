Gli arbitri vogliono querelare Le Iene | caso affidato a un pool di avvocati Corsport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) GliLea undi. Lo scrive il Corriere dello Sport L’Aia, in una riunione che avverrà stamattina, raccoglierà le conclusioni alle quali ildi esperti legali dell’Associazione, guidato da Di Stasio, è arrivato dopo aver visionato il filmato de Le. L’idea, come vedremo, è quella di adire alle vie legali. Oggi l’Associazione Italianatirerà le fila sulle conseguenze del servizio de Lealla Commissione esperti legali dell’Aia per capire che risvolti potranno esserci in tema di tutela. Le deduzioni arriveranno sulla scrivania del presidente questa mattina, l’idea però che circola ...

Quando la realtà supera ogni immaginazione e quello che pensi non possa succedere, invece accade. Ancora una ammenda (90 euro ) per "Offese ... (sport.quotidiano)

Scandali arbitrali in Italia: Ivan Zazzaroni del Corriere dello Sport non si esime dal commentare il Servizio de Le Iene sugli scandali ... (napolipiu)

Altre nozie

Andrea Potenza, amico ed ex collega arbitro, ricorda il carattere mite di “Dino”, come lo chiamavano tutti: «Una persona meravigliosa, aveva sempre un sorriso ed una parola buona per tutti, ci ha dato ...Fatte decantare le fiamme del momento, sotto la cenere ieri covavano diverse riflessioni fra gli arbitri di serie A. Non certo per il pensiero esplicitato da Rocchi, che ha un obiettivo: garantire ad ...Arbitri sull’orlo di una crisi (di nervi). La prova del nove inizia stasera, a Cagliari, bisognerà vedere se le scorie (evidenti) che questa settimana ha lasciato sul gruppo della CAN di Rocchi sono s ...