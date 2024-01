Giustizia | nel 2023 a Caserta aumentano i reati di oltre il 3% rispetto al 2022

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Caserta. Andamento ondivago dei. Si può racchiudere così l’anno giudiziarionel distretto della Corte di Appello di Napoli alla vigilia della cerimonia di inaugurazione prevista domani a Castel Capuano. Dai dati interforze emerge che idi maggiore rilevanza numerica e allarme sociale sono aumentati nella provincia di Avellino (replicando la tendenza dello scorso anno) e a Caserta (in controtendenzaalla precedente annualità), mentre a Napoli e Benevento sono calati. Nelad Avellino isono stati 7.538 (7.157 nel) con un incremento del 5,32%; a Benevento 5.699 (5.711) segnando -0,21%; a Caserta 29.588 (28.535) +3,69 e a Napoli 132.494 (132.494) con -2,90%. Il totale deinel distretto ...

giustizia è fatta per Ornella Pinto , vittima di un terribile Femminicidio a Napoli. Si è chiuso questa mattina il processo di secondo grado per ... (secoloditalia)

Continua l’azione di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, in tutti i 21 comuni di competenza, ...Meta risponde alle preoccupazioni sulla sicurezza online e limita i messaggi tra adulti e adolescenti su Facebook e Instagram ...Resta in ogni caso che eventuali conflitti risultanti dalla sovrapposizione tra le norme antitrust e quelle contenute nel DMA potranno essere risolti in modo definitivo solo dalla Corte di Giustizia.