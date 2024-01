Giuliano Gori | la gratitudine della chiesa pratese Dal presbiterio all’opera ritrovata e regalata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Prato, 26 gennaio 202 – “Un pensiero grato e riconoscente va aper quanto ha fatto per la città e per ladi Prato, è stato non solo un grande collezionista d’arte, ma un mecenate che ha contribuito a rendere unica la nostra Cattedrale”. Sono le parole del vescovo di Prato monsignor Giovanni Nerbini alla notiziamorte di, scomparso oggi all’età di 94 anni. A lui e alla sua munificenza si deve infatti il nuovodel Duomo di Prato, realizzato nel 2001 da Robert Morris, uno dei più grandi artisti internazionali, che fece l’altare in marmo bianco di Alcantara, l’ambone e un candelabro. Nell’occasionedonò un’altra opera di Morris per il chiostroCattedrale: la scultura ...