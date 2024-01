Giulia Nati si difende dopo la foto con flebo e borse di lusso | “L’avesse fatto un pizzaiolo nessuno avrebbe parlato”

L’influencer Giulia Nati è finita nei guai per una foto che la ritrae su un lettino d’ospedale mentre riceve una flebo da alcune borse di lusso . ... (open.online)

La flebo con le borse di lusso : esplode la polemica su Giulia Nati

Come le è passato per la mente? Sono stati in molti a chiederselo dopo aver visto l'ultimo video postato su Instagram dall'influencer Giulia Nati e ... (liberoquotidiano)