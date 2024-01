Giulia Nati e il suo sangue Hermès scatenano i vampiri

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 26 gennaio 2024), oggi è il suo turno. Sono i soliti discorsi, le solite considerazione e le solite riflessioni. Purtroppo, però, è la realtà dei fatti: non è una novità che una influencer cada nelle polemiche del publico social per una parola di troppo, un post insignificante o come in questo caso, un’ulteriore conferma della perdita L'articolo proviene da Il Difforme.