Giroud | «Con il Milan una storia d’amore | ma del futuro non so niente»

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Olivier, attaccante del, ha parlato del, di Ibrahimovic, di Pioli e degli obiettivi a La Gazzetta dello Sport Olivier, attaccante del, ha parlato del, di Ibrahimovic, di Pioli e degli obiettivi a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:– «Non so ancora che cosa succederà in. Però so che qui mi sento bene e che alho fatto grandi cose. La nostra è una. Con il club non abbiamo ancora davvero affrontato l’argomento rinnovo, più avanti vedremo e decideremo. La cosa più importante è rimanere concentrato sugli obiettivi della squadra. Ci sono anche altri paesi, a fine stagione si apriranno più opportunità e prenderò la mia ...

Sebastian Frey , ex Fiorentina, ha elogia to il suo grande amico Olivier Giroud , attaccante francese del Milan (pianetamilan)

La PROBABILE FORMAZIONE del Milan contro l’Udinese per la Gazzetta dello Sport? Stefano Pioli non rinuncia a Olivier Giroud in attacco Il Milan di ... (dailymilan)

Il Milan sta lavorando per il rinnovo di contratto di Olivier Giroud , ma per l’attaccante francese c’è una condizione da rispettare… Il Milan viene ... (dailymilan)

CALCIOMERCATO - Intervista alla Gazzetta dello Sport dell'attaccante francese: "Con il club non abbiamo ancora davvero affrontato l'argomento rinnovo".Continuano i problemi per il Milan di Pioli e ora viene fuori un retroscena riguardo una lite con i suoi giocatori migliori in questa stagione ..."Sempre con Pioli". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Il riferimento è all'intervista rilasciata in esclusiva da Giroud, che prosegue: "Io più leader grazie a Ibra. Milan, ...